Sluier van politieke geheimhouding over verbouw kasteel Gemert

In Gemert is onrust ontstaan over een geheime raadsvergadering in juli. Die raadsvergadering ging over de ontwikkeling van het kasteel in Gemert. Daar komen onder meer appartementen, een hotel en een restaurant. Ook de omgeving van het kasteel wordt ontwikkeld, zo komen er woningen en een parkeerplaats. En met name dat laatste is tegen het zere been van een aantal groepen bezorgde inwoners van Gemert.

Een van de groepen, Stichting Schoorswinkel en Omgeving, heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad over de geheime raadsvergadering. “Waarom wordt Gemerts belangrijkste cultuurhistorische erfgoed achter gesloten deuren gesproken?” zo staat er in de brief. De groep wil dat er duidelijkheid komt over wat er is besproken. Een andere groep inwoners, Red de Buitenplaats, ‘deelt de zorgen helemaal’. De bezorgde inwoners richtten tot nu toe hun pijlen vooral op de plannen voor de omgeving van het kasteel. Ook daar zijn nieuwbouw en een parkeerplaats gepland. Volgens de ontwikkelaar, Bas van de Laar, is dat nodig om de restauratie van het kasteel rendabel te maken. De tegenstanders zijn bang dat de omgeving van het kasteel teveel aangetast zal gaan worden.

Maar in de brief maken de actievoerders zich nu ook zorgen over het kasteel zelf. Volgens Stichting Schoorswinkel zijn er al maanden geen werkzaamheden verricht aan de hoofdburcht van het kasteel. En zijn een aantal dure appartementen nog niet verkocht. “Dit roept vragen op over de economische haalbaarheid van het project”, aldus de stichting in de brief. De projectontwikkelaar van het kasteel, Bas van de Laar, reageert boos op de brief. “Dit slaat nergens op, het is een lastercampagne, het gaat juist heel goed.” Volgens Van de Laar zijn alle appartementen van de voorburcht verkocht. In de hoofdburcht staan nog drie appartementen te koop. “Die worden gewoon afgebouwd en zullen daarna in de verkoop of verhuur komen.”

Na de bouwvakvakantie, zijn volgens Van de Laar weer bouwwerkzaamheden gepland bij het kasteel. Deze maand wordt er aan de gevel en de dakkapellen gewerkt. In oktober komen de nieuwe kozijnen, Franse balkons en schoorstenen en in november wordt de hoofdburcht geschilderd. In december verdwijnt het steigerwerk. “Het is een geweldige periode, want nu gaan we zien hoe prachtig de hoofdburcht gaat worden.” Op de vraag waarom er een geheime raadsvergadering gehouden moet worden op een moment dat het heel goed gaat, gaat Van de Laar niet in. “Dat is de insteek en de verantwoordelijkheid van de gemeente Gemert-Bakel.” De ondernemer heeft inmiddels een overeenkomst gesloten met de toekomstige exploitant van het hotel. De bedoeling is dat er in het kasteel een vijfsterrenhotel komt met minimaal 50 kamers.

