Illegale kamerverhuur: VVD-fractievoorzitter op de vingers getikt

Joost van der Steen, fractievoorzitter van de VVD in Sint-Michielsgestel, verhuurde volgens de gemeente Den Bosch meerdere kamers in een van zijn panden in die gemeente, terwijl dit niet is toegestaan. De gemeente dreigde eind juli met een dwangsom van duizenden euro's, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

Het pand waar het om gaat is een benedenwoning aan de Orthenseweg in Den Bosch. De woning is sinds 2012 in handen van de lokale politicus. Zelf woont hij in Sint-Michielsgestel, waar hij fractievoorzitter is voor de VVD in de gemeenteraad.

Dwangsom

Omroep Brabant heeft een brief van de gemeente Den Bosch in handen waaruit blijkt dat Van der Steen eind juli is gedreigd met een last onder dwangsom, vanwege het illegaal verhuren van kamers op het bewuste adres. Het verhuren van kamers is illegaal op die plek en kan ook niet legaal gemaakt worden, zo schrijft de gemeente.

Van der Steen krijgt in de brief tot eind augustus de tijd om te stoppen met de kamerverhuur. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente een dwangsom van 2.500 euro per week opleggen met een maximum van 25.000 euro.

'Ontzettend geschrokken'

Een woordvoerder van de gemeente Den Bosch laat weten niet inhoudelijk op de zaak te kunnen reageren, wel loopt de procedure rond de illegale verhuur nog steeds. Er is op dit moment nog geen dwangsom opgelegd.

Volgens Van der Steen is de situatie inmiddels opgelost. Hij zegt dat hij niet op de hoogte was van de regels omtrent kamerverhuur: "Ik ben ontzettend geschrokken van die brief en heb het meteen in orde gemaakt. De kamerverhuur is gestopt. Ik baal als een stekker." Van der Steen zegt in afwachting te zijn van goedkeuring van de gemeente. "Ik zou nog terugkoppeling krijgen."