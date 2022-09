Jeff kon geopereerd worden dankzij crowdfunding: 'Eindelijk geen pijn meer'

Een pijnvrij leven. Dat was het enige dat Jeff Pietjouw uit Bergen op Zoom graag wilde. Sinds zijn been in 2015 werd geamputeerd, ging er geen dag voorbij zonder pijn. Dankzij een succesvolle inzamelactie kon Jeff uiteindelijk naar een gespecialiseerd centrum voor een operatie. Het was zijn laatste hoop en bleek een succes. Nu, een jaar later, heeft Jeff weer een zorgeloos leven. "Wat een opluchting."

Het begon toen Jeff in 2015 een vreemde knobbel ontdekte op zijn enkel. Het bleek een speciale vorm van kanker en zijn rechterbeen moest worden geamputeerd. Die amputatie redde zijn leven, maar sinds die operatie ging er voor Jeff geen dag meer voorbij zonder pijn. Hij kreeg namelijk wel een prothese, maar daar kon hij nauwelijks op lopen. "Ze hebben alles geprobeerd: reconstructies aan mijn stomp, verschillende prothesekokers", legde Jeff destijds uit. Maar niets hielp. Vorig jaar deed zich een laatste optie voor: een osseointegratie, beter bekend als de klikprothese. Daarbij wordt een pen in het bot geplaatst, waar de prothese later aan bevestigd kan worden. Jeff noemde het zijn 'laatste hoop'. Maar er was één probleem: de wachtlijst voor zo'n operatie is enorm lang. "Op de wachtlijst kun je zo'n vier of vijf jaar staan."

"Ik kan weer doen wat ik wil."

Zo lang wachten hield Jeff niet meer vol, dus startten zijn vrienden een crowdfunding. Als er 25.000 euro zou worden opgehaald, kon Jeff in een gespecialiseerd centrum terecht. Het bleek slimme zet: "Binnen twee weken was het geld binnen, echt bizar. Ik had nooit verwacht dat een crowdfunding zo snel kon gaan", herinnert Jeff zich. Dankzij het geld kon hij binnen een paar weken al onder het mes. "De operatie is heel goed gegaan. Ik mocht na een dag al naar huis. Daar moest ik drie weken rusten en toen kon ik gaan opbouwen met lopen." Bij de eerste poging om weer te lopen, viel Jeff meteen iets op. "De pijn was weg. Ik merkte het meteen toen ik begon met lopen." Een gigantische opluchting was het. "Ik kan nu weer doen wat ik wil. Vrijer bewegen, sporten, een rondje lopen zonder na te denken over of ik de volgende dag nog iets moet doen. Ik ben zelfs 25 kilo afgevallen."

Jeff met zijn gezin (foto: Jeff Pietjouw).