Marian en Ad wonen te groot, maar een kleiner huis is te duur

Marian (63) en Ad (59) uit Vlijmen huren een groot huis van de woningbouwcorporatie. Ze zouden heel graag kleiner willen gaan wonen, maar omdat Ad net te veel verdient, moeten ze dan particulier gaan huren. "Dat wordt voor ons te duur. Terwijl we heel graag plekje willen geven aan een gezin.”

“Het is een heel fijn huis waar we nu wonen”, vertelt Marian Verhoeven. “De tuin is 18 meter diep, er zijn drie slaapkamers en een zolder. De school is om de hoek, de winkels zijn dichtbij en het is een jonge buurt. Echt, je kan niet mooier wonen.” “Maar we zijn maar met zijn tweeën en voor ons is het veel te groot”, zegt Marian. Daarnaast gaat ook de gezondheid van Marian achteruit. Ze heeft COPD. “Het gaat op dit moment nog goed. Ik heb nu nog een longinhoud van 33 procent. Met wat hulp kan ik het nu nog allemaal zelf bijhouden. Maar ik wil eigenlijk al kleiner wonen voordat het niet meer gaat.”

"We willen graag ons huis aan een gezin geven."

Marian en Ad betalen nu zo’n 760 euro per maand huur voor het huis. Ad verdient met zijn baan nu meer dan 45.000 euro bruto per jaar. Dus als ze gaan verhuizen, hebben ze geen recht op een sociale huurwoning. “We zouden dan iets moeten gaan huren van ongeveer 900 euro”, zegt Marian. “Dat kunnen we nu wel betalen. Maar als Ad met pensioen gaat wordt dat moeilijk, omdat ons inkomen dan ineens omlaag gaat. Zeker als je na een paar jaar huurverhogingen 1100 euro aan huur zou moeten gaan betalen.”

"De inkomensregels zijn echt heel streng."