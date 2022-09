Miljoenen voor cardiologen: minister wil gesprek, Kamerleden willen actie

Zorgminister Ernst Kuipers zegt dat de financiering van medisch specialisten door bedrijven 'goed is geregeld', maar dat regels wel goed nageleefd moeten worden. Daarom gaat de minister in gesprek met de Vereniging voor Cardiologie en de Inspectie Gezondheidszorg. Kamerleden reageren minder mild en willen actie van de minister. Woensdag bleek dat cardiologen van onder meer het Amphia Ziekenhuis in Breda veel geld hebben gekregen achter de rug van het ziekenhuisbestuur om.

"Betalingen van een bedrijf aan een medisch specialistische groep of ziekenhuis zijn toegestaan", zegt Kuipers. Maar daar moeten zij wel transparant over zijn, benadrukt de minister. Ook moeten er goede afspraken over zijn tussen de 'betreffende specialisten en het bestuur van het ziekenhuis'.

Onderzoek

De minister zegt dat in reactie op een onderzoek van de NOS en Nieuwsuur, waaruit naar voren komt dat tientallen cardiologen miljoenen euro's van de medische industrie ontvangen, maar dat vaak niet melden aan het ziekenhuisbestuur. Het is verplicht om hier vooraf toestemming voor te vragen.

Zo hebben cardiologen van het Amphia Ziekenhuis in Breda in drie jaar tijd ongeveer 1,8 miljoen euro gekregen achter de rug van het bestuur om. Volgens de cardiologen van het ziekenhuis is er geen sprake van omkoping. Amphia gaat een intern onderzoek doen naar de betalingen, zo vertelt het ziekenhuis aan Omroep Brabant.

Onnodig om wetgeving aan te passen

Kuipers vindt het niet nodig om de bestaande regels of wetgeving aan te passen. "Als het om een directe betaling aan een medisch specialist vanuit een bedrijf gaat, komt dat in een register dat voor iedereen toegankelijk is", zegt de minister.

Daarnaast is het volgens hem een vast onderdeel van gesprek tussen de specialist en het bestuur van het ziekenhuis, waar vervolgens afspraken over worden gemaakt.

Tweede Kamer

Kamerleden reageren minder mild en willen actie van de minister. "De betreffende artsen moeten worden aangepakt en het huidige transparantieregister financiële belangen moet op de schop. Zo voorkomen we dat zorggeld achterover wordt gedrukt", zegt PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet noemt het 'ontluisterend' dat artsen zichzelf 'verrijken ten koste van goede zorg'. Dit moet keihard worden aangepakt, vindt het Kamerlid. SP-Kamerlid Maarten Hijink wil een verbod op betalingen aan artsen door de industrie.

