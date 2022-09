Tot donderdagavond geen treinen tussen Breda en Roosendaal na grote brand

Door de grote brand in een goederentrein bij Etten-Leur rijden er tot donderdagavond acht uur geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Dat meldt ProRail. De goederentrein vervoerde hybride auto's. Veertig gingen er in vlammen op.

De schade aan het spoor is zo groot dat de werkzaamheden langer duren dan verwacht. ProRail meldde eerder dat er de rest van de woensdag geen treinen meer zouden rijden op dit traject.

"De trein moet in delen worden afgesleept. Pas daarna kan het herstel aan het spoor plaatsvinden", meldt het bedrijf in een nieuwe verklaring woensdagavond.

Brand

Woensdag brak rond middaguur brand uit in een goederentrein bij Etten-Leur nadat een bovenleiding op de trein belandde. Veertig hyride auto's die de trein vervoerde gingen in vlammen op. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, meldt ProRail.

De trein zou onderweg zijn geweest naar Vlissingen Sloehaven. Er zaten geen reizigers in de trein. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt werden gewaarschuwd uit die rook te blijven.

