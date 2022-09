112-nieuws: botsing in Helmond • auto vliegt uit de bocht in Tilburg

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

19.20 – Auto vliegt uit de bocht

Op de Vosheining naast de A58 in Tilburg is een auto uit de bocht gevlogen. Het voertuig raakte twee bomen en sloeg over de kop. Het Belgische slachtoffer zat bekneld maar is zo goed als ongedeerd. De schade aan de auto is groot.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.

17.16 Botsing in Helmond Op de Engelseweg in Helmond zijn twee auto's op elkaar gebotst. Vermoedelijk is een van de auto’s bij het tankstation weggereden en heeft die de andere over het hoofd gezien. De bestuurders zijn in een ambulance nagekeken en behandeld, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Wachten op privacy instellingen... Foto: SQ Vision.

16.31 Grote brand in huis en carport in Uden Aan de Noorderhof in Uden staat donderdagmiddag sinds vier uur een huis en aangrenzende carport in brand. Zeker één auto en een caravan zijn verloren gegaan in de brand. LEES OOK: Grote brand in huis en carport in Uden, auto en caravan in vlammen op Wachten op privacy instellingen... Foto: Marco van den Broek/SQ Vision.

15.03 Jonge mannen opgepakt met drugs De politie heeft in Tilburg twee jonge mannen (17 en 19 jaar) opgepakt omdat ze drugs bij zich hadden. Het tweetal zat zonder helm op een bromfiets en reed over het fietspad bij de Stokhasseltlaan. Toen agenten hen stopten, konden ze zich niet legitimeren. Agenten besloten de tas van de bestuurder te controleren, omdat daar een flinke hennepgeur uit kwam. Daar bleek drugs in te zitten. Het ging om een 'handelshoeveelheid' cocaïne, hennep, hasj, xtc en MDMA, verpakt in tientallen kleine zakjes. De mannen zijn aangehouden. Na een nacht in de cel zijn ze weer vrijgelaten. Foto: Politie.

13.53 Tankstation afgesloten vanwege gaslek De brandweer is rond half een gealarmeerd vanwege een gaslekkage bij tankstation 't Haasje langs de A2 bij Maarheeze. Bij de gastank op de parkeerplaats achter het tankstation hing een gaslucht. Na metingen van de brandweer bleek dat de concentratie gas niet gevaarlijk was. De leidingen bij de gastank zijn dichtgedraaid. Een specialist gaat verder onderzoek doen naar de lekkage. De weg naar het tankstation werd uit voorzorg afgesloten. Een vrachtwagenchauffeur was het daar niet mee eens en negeerde de afsluiting. Rijkswaterstaat heeft de chauffeur een boete gegeven. Foto: SQ Vision. Wachten op privacy instellingen...

13.19 Gekantelde vrachtwagen op A59 Op de verbindingsweg A59 naar de A27 bij Raamsdonksveer is een vrachtwagen gekanteld. Daarbij is niemand gewond geraakt. Verkeer moet omrijden via Breda en Tilburg. De verbindingsweg naar de A27 richting Breda is dicht. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond drie uur weer vrij te hebben. Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision. Wachten op privacy instellingen...

12.58 Sleepkabel op de snelweg Op de A2 bij Boxtel ligt een sleepkabel. Rijkswaterstaat is onderweg om de kabel van de weg te halen. Wachten op privacy instellingen...

12.52 Ongeluk in Oss Op de Joost van Den Vondellaan in Oss is een ongeluk gebeurd tussen een scooterrijder en een automobilist. De scooterrijder is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

11.30 Trein met uitgebrande auto's wordt getakeld In een goederentrein bij Etten-Leur brak woensdagmiddag brand uit. Veertig hybride auto's gingen in vlammen op. Vanwege de brand rijden er tot vrijdagochtend zeven uur geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Donderdagochtend wordt er hard gewerkt aan het verwijderen van de trein van het spoor. LEES OOK: Tot vrijdagochtend geen treinen tussen Breda en Roosendaal na grote brand Foto: Tom van der Put/SQ Vision. Wachten op privacy instellingen...

09.21 Ongeluk op A58 Op de A58 van Breda naar Tilburg is een ongeluk gebeurd. Om iets voor half tien leidt dat tot een halfuur vertraging. Wachten op privacy instellingen...

03.52 Steekpartij in huis in Eindhoven De politie kreeg rond half drie een melding van een steekpartij tussen familieleden in een huis op de Brederolaan in Eindhoven. Na mishandeling van een familielid zouden twee broers met elkaar op de vuist zijn gegaan. Een 24-jarige man stak zijn 22-jarige broer in de bovenarm, waardoor hij een steekwond opliep aan zijn bovenarm. De 24-jarige broer is aangehouden door de politie. Na behandeling in het ziekenhuis werd ook de 22-jarige man aangehouden voor de mishandeling van een ander familielid. LEES OOK: Steekpartij tussen familieleden: man steekt zijn broer in arm Na de steekpartij in een huis aan de Brederolaan in Eindhoven werden diverse hulpdiensten opgeroepen (foto: SQ Vision). Wachten op privacy instellingen...