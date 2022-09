112-nieuws: gaslek bij tankstation • grote brand in woonwijk Uden

15.03

De politie heeft in Tilburg twee jonge mannen (17 en 19 jaar) opgepakt omdat ze drugs bij zich hadden. Het tweetal zat zonder helm op een bromfiets en reed over het fietspad bij de Stokhasseltlaan. Toen agenten hen stopten, konden ze zich niet legitimeren. Agenten besloten de tas van de bestuurder te controleren, omdat daar een flinke hennepgeur uit kwam. Daar bleek drugs in te zitten. Het ging om een 'handelshoeveelheid' cocaïne, hennep, hasj, xtc en MDMA, verpakt in tientallen kleine zakjes. De mannen zijn aangehouden. Na een nacht in de cel zijn ze weer vrijgelaten.