112-nieuws: gewonde bij steekpartij Eindhoven • brand in huis in Rijen

03.52

In een huis aan de Brederolaan in Eindhoven is woensdagnacht iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer liep een steekwond in zijn bovenarm op. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat er vooraf ging aan de steekpartij is niet bekend. In het huis werd door de politie een verdachte gearresteerd. Ook het slachtoffer is aangehouden. De politie doet onderzoek.