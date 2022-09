112-nieuws: scooterrijder gewond na botsing • brand in huis in Rijen

03.52

De politie kreeg rond half drie een melding van een steekpartij tussen familieleden in een huis op de Brederolaan in Eindhoven. Na mishandeling van een familielid zouden twee broers met elkaar op de vuist zijn gegaan. Een 24-jarige man stak zijn 22-jarige broer in de bovenarm, waardoor hij een steekwond opliep aan zijn bovenarm. De 24-jarige broer is aangehouden door de politie. Na behandeling in het ziekenhuis werd ook de 22-jarige man aangehouden voor de mishandeling van een ander familielid.

