Kapelleke verwoest door omgewaaide boom, het hele dorp komt in actie

De inwoners van Lepelstraat zijn nog maar net bekomen van de schrik, maar vastbesloten om hun geliefde kapelletje in ere te herstellen. Vorige week zagen ze hoe de Antoniuskapel volledig werd vernield tijdens een storm. Een monumentale boom legde het loodje en boorde zich dwars door het gebedshuisje.

“Tientallen mensen stonden hier met tranen in de ogen. Het was verschrikkelijk om te zien”, vertelt voorzitter René Ooms van de Stichting Vrienden van Antonius. Het verdriet verbaast hem niet want het kapelletje is razend populair in het dorp. “Mensen komen hier een kaarsje opsteken om kracht te vinden bij Antonius.”

Wanneer je de verwoesting bekijkt, mag het klein wonder heten dat het beeld van de Heilige Antonius van Padua, het natuurgeweld vrijwel ongeschonden heeft doorstaan. “Zijn neus was beschadigd maar verder is het beeld nog in tact”, vertelt René. De naamgever van de kapel heeft tijdelijk onderdak gekregen in de naastgelegen kerk.

Corrie Bogers woont naast de kapel. Ze is sinds de opening in 2000 de beheerster. “Ik mis mijn dagelijkse loopje. ’s Morgens deed ik de kapel open, tussen de middag ging ik even kijken of alles nog netjes was en ’s avonds sloot ik af. Maar voor de mensen hier in het dorp is het natuurlijk ook heel erg. Ook heel veel buitenlanders vinden hier steun.”