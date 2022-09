The Streamers treden volgend jaar op in het GelreDome

The Streamers geven volgend jaar een concert in het GelreDome. De gelegenheidsgroep met onder meer Frank Lammers uit Mierlo en Guus Meeuwis uit Tilburg, Typhoon, Maan en Kraantje Pappie, treedt op 21 oktober 2023 op in het stadion in Arnhem. De kaartverkoop begint vrijdagochtend.

Malini Witlox Geschreven door

Er waren dit jaar al concerten gepland in Amsterdam. De vraag naar kaarten voor de concertreeks is zo groot, dat ook voor het jaar erna door de artiesten de agenda getrokken is. De gelegenheidsgroep werd in coronatijd opgericht omdat het toen niet mogelijk was om voor publiek op te treden. The Streamers traden in onder meer Carré en de Efteling op voor miljoenen online kijkers. Hoewel er nu weer live publiek welkom is bij optredens, beviel het gezamenlijke optreden de artiesten en fans zo goed, dat de zangers ermee door zijn gegaan. The Steamers bestaat verder uit rappers Typhoon en Kraantje Pappie en zangeres Maan.