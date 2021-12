Flemming had de avond van zijn leven bij Streamers, 'Telefoon is ontploft!'

Foto: Instagram @flemmingmusic

Hij is nog maar amper bekomen van zondagavond, toen stond Flemming Viguurs uit Den Bosch op het podium met The Streamers in de Efteling. Een live optreden voor een miljoenenpubliek met de grootste artiesten van Nederland. "Ik kan nog steeds niet geloven dat dit is gebeurd."

Het was een geweldige avond, kijkt Flemming een dag later terug op zijn optreden met The Streamers. "Ik heb er ontzettend van genoten, het was heel snel voorbij. Ik kan nog steeds niet geloven dat het is gebeurd." Flemming scoort op het moment als Brabander een grote hit met 'Amsterdam'. Hij bracht het nummer zondagavond ten gehore te midden van artiesten als Guus Meeuwis, Thomas Acda en Paul de Munnik, Diggy Dex, Nick (van Simon), Suzan en Freek en Danny Vera. Allemaal onder de bezielende leiding van 'manager' Frank Lammers.

"Met deze grote Nederlandse artiesten op het podium staan is echt een droom."

Wat het optreden zo speciaal maakte voor hem was dan ook niet alleen de prachtige locatie van de Winter Efteling of het feit dat het tweede kerstdag was. "Dat je als beginnend artiest wordt gevraagd om met deze grote Nederlandse artiesten op het podium te staan, dat is wel echt een droom." Maar hij deed bepaald niet onder voor zijn collega's die al een langere staat van dienst hebben. De reacties op zijn optreden waren unaniem lovend. "Hij maakt me trots dat mijn aandeel in de show zo goed was", zegt Flemming. "Ik ben blij dat ik iets moois heb kunnen bijdragen aan The Streamers." Dat lieten heel veel mensen hem ook even persoonlijk weten. "Mijn telefoon is helemaal ontploft! Vanavond ga ik lekker op de bank alles doornemen. Maar ik was blij met zoveel positieve reacties." Hij zou dan ook zó nog een keer meedoen. "Als ze me nog eens zouden vragen heb ik mijn antwoord wel meteen klaar ja!" lacht hij.

"Je bouwt geen muziekcarrière op één single."