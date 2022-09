Energiecrisis brengt horeca in problemen: 'Na corona zijn de reserves op'

Vooral jonge horecabedrijven hebben het moeilijk. Na twee jaar op een houtje bijten door de coronacrisis, komen nu de stijgende energieprijzen en oplopende kosten door inflatie om de hoek kijken. Er zijn veel jonge bedrijven die het bijltje erbij neer gaan gooien, dat zegt Ruud Bakker van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien horecaondernemers geen reserves meer heeft.

Eric van den Broele, van onderzoeksbureau Graydon Creditsafe, herkent de problemen in de horeca. Hij heeft de financiële situatie van horecabedrijven in België onderzocht, en die is volgens Van den Broele vergelijkbaar de situatie in Nederland.

Ruud laat ons in zijn huishoudboekje kijken: de kosten zijn voor hem behoorlijk gestegen zijn. "Olie en mayonaise bijvoorbeeld zijn honderddertig procent duurder geworden, boter is zestig procent gestegen en voor gas en licht betaalde ik eerst elke maand rond de €2600, dat is nu €3600. Per jaar is dat dus ruim €12.000 meer. Daarnaast betaal ik ook tien procent meer aan personeelskosten", rekent hij voor.

"Veel horecaondernemers hebben hun reserves aangesproken tijdens corona. Nu de energieprijzen stijgen en ook andere kosten oplopen, is bij veertig procent van de horecaondernemers de rek eruit. Een groot aantal daarvan zal stoppen, een ander deel zal de zaak minder dagen openhouden", voorspelt Van den Broele.

Bakker denkt dat we binnenkort meer zullen moeten betalen voor een kopje koffie op het terras of een biertje in de kroeg. "Al de prijsstijgingen moeten opgevangen worden, dus de prijzen in de horeca gaan helaas omhoog." Op de vraag wat de extra kosten betekent voor de bierprijs reageert hij met een sombere blik. "Ik denk dat die wel naar de 3,50 per glas gaat. Vier jaar geleden dachten we dat 2,50 al veel was, maar daar gaan we binnenkort dus ruim overheen."

Van den Broele verwacht verder dat ondernemers niet alleen de prijzen verhogen, maar ook gaan kijken welk moment het meest rendabel is om hun zaak open te houden, om op die manier kosten te drukken. Dat denk Bakker ook: "Er zijn al zaken, die door de hoge kosten, nog maar vijf van de zeven dagen open zijn", zegt hij. "Gelukkig hebben we een mooie zomer gehad, maar er zijn grote zorgen over het najaar."