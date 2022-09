4 op de 5 jongeren vinden een jointje normaal, ook xtc scoort hoog

Een jointje roken thuis of na een festival: een grote meerderheid van de jongeren in Oost-Brabant (79 procent) vindt het gebruik van cannabis normaal. Ook xtc wordt heel gewoon gevonden. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder 11.000 jongeren, dat donderdag is gepresenteerd. “Dit is heel zorgwekkend”, zegt onderzoeker Daniëlle Ketelaars.

Drugslabs of grote wietplantages: in Brabant wordt er nauwelijks nog van opgekeken. Drugsgebruik normaal vinden is natuurlijk wat anders dan het daadwerkelijk gebruiken. Ook opvallend: jongeren denken dat meer leeftijdsgenoten drugs gebruiken, dan daadwerkelijk het geval is. “Die overschatting zorgt er ook voor dat jongeren denken: iedereen doet het. En dan is de kans groter dat ze beginnen.” Een jointje klinkt onschuldig in de oren van jongeren, zien de onderzoekers. “De risico’s van cannabis worden onderschat”, vindt Daniëlle, die zelf met jongeren werkt voor verslavingsinstituut Novadic-Kentron. “Als ze eenmaal beginnen, gaan ze het steeds vaker doen. Het zorgt voor serieuze motivatieproblemen op school of op het werk. En het zorgt voor schade aan je longen." Geschrokken

4 op de 5 jongeren vinden een jointje dus normaal. Daarbij zijn ook jongeren meegeteld die zelf wiet en hasj gebruiken. Toch vindt ook 58 procent van de niet-gebruikers het normaal. De onderzoekers schrokken zelf van de cijfers. “Wij vonden het echt een heel grote groep. Ook zien we dat jongeren het vaak in hun eentje thuis gebruiken, dat is ook zorgwekkend.” Bekijk in de grafiek hoeveel procent van de jongeren het normaal vindt als iemand drugs gebruikt, of bekijk hem hier in volledig scherm:

“Er moet iets gebeuren”, zegt Ketelaars. Daarom wordt eind dit jaar met een campagne gestart: SKIP. Het doel is om drugsgebruik minder normaal te maken. Hoe die campagne er precies uit gaat zien is nog onduidelijk. “We gaan niet wijzen met het vingertje en steeds zeggen: niet doen. Dat kan juist averechts werken.” Gedacht wordt aan campagnes via social media en bijeenkomsten voor jongeren of leraren. “Maar ook ouders een grote rol spelen in het voorkomen van drugsgebruik”, zegt de onderzoeker. Aan het onderzoek deden in de laatste drie maanden van vorig jaar 11.000 Oost-Brabantse jongeren van 16 tot 27 jaar oud mee. Het onderzoek is uitgevoerd door de twee Oost-Brabantse GGD’s en Novadic Kentron. Voor de campagne zijn enkele tonnen aan subsidie beschikbaar. Eerder spraken we met de 16-jarige Timo, die iedere dag blowde. Bekijk de reporage hieronder terug: