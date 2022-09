Jan Biggel is populairder dan ABBA en Queen in de Top 900

'Ons Moeder Zeej Nog' van Jan Biggel is de hoogste nieuwe binnenkomer in de Top 900 van Omroep Brabant. De zanger uit Liempde komt vanuit het niets op nummer 3 binnen in de legendarische liedjeslijst.

Nelleke Arnout Geschreven door

Biggel was totaal verrast door zijn hoge notering. “Ik ben er bijna stil van, ik schrik me kapot”, zegt de zanger in het radioprogramma Afslag Zuid. Als hij is bijgekomen van de knal van de confetti neemt hij met een brede glimlach een cadeautje in ontvangst uit handen van presentator Ronny Balk. Doordat zijn hit op de derde plaats eindigde, laat hij grootheden als ABBA en Queen achter zich. Welke nummers om hem heen staan weet je vanaf vrijdagochtend: dan wordt in het ochtendprogramma WAKKER! de volledige lijst bekendgemaakt. De Top 900 wordt vanaf aanstaande zaterdag 09.00 uur uitgezonden op Omroep Brabant Radio. Alles over de Top 900 vind je op omroepbrabant.nl/top900.