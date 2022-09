Frits van Eerd is de grote man achter Jumbo, maar wat bezit hij nog meer?

De afgelopen dagen is Jumbo-topman Frits van Eerd volop in het nieuws vanwege de FIOD-inval bij zijn woning in Heeswijk-Dinther. Van Eerd is verdachte in een groot witwasonderzoek. Maar wat bezit hij nog meer dan die supermarktketen? Een overzicht van vliegtuigen en golfwinkels, maar ook nog veel meer.

Het meest bekend is Van Eerd natuurlijk van supermarktketen Jumbo, het Veghelse familiebedrijf waar hij sinds 1996 werkt en sinds 2002 algemeen directeur is.

Het witwasonderzoek van het OM richt zich onder meer op sponsorcontracten in de motorcross-sport en de autohandel. Volgens bronnen zou er niet alleen bij de woning van Van Eerd een inval zijn geweest, maar ook bij Van Eerd Golf B.V., in de loodsen van dit bedrijf zou een deel van de autoverzameling van Jumbo-topman in beslag genomen zijn.

La Place, HEMA, Gorillas

De afgelopen jaren deed de Jumbo Groep diverse overnames, waardoor Van Eerd ook de man achter de restaurants van La Place en warenhuisketen HEMA is. Sinds kort heeft Van Eerd ook een belang in de Benelux-afdeling van bezorgdienst Gorillas.

Golfwinkels

De naam Van Eerd Golf B.V. in combinatie met de autoverzameling doet misschien vermoeden dat het hier om oude Volkswagens gaat, maar Van Eerd Golf B.V. richt zich volgens de Kamer van Koophandel op het exploiteren van golfterreinen. Meer specifiek: golfterrein De Hooge Vorssel (ook wel The Duke genoemd) in Nistelrode. Dit terrein wordt beheerd door de vader van Frits, Karel. De B.V. staat geregistreerd op het adres van het Jumbo hoofdkantoor. 100 meter verwijderd van Jumbo Golfwereld, de golf- en hockeywinkel van de familie.

Spitfires

Ook geregistreerd op het adres van de golfwinkel: Stichting Spitfires Flying Vintage Everyday. Dit is het bedrijf waarin Frits van Eerd zijn vliegtuig-activiteiten onderbrengt. In 2018 kocht hij twee gevechtsvliegtuigen van het type Spitfire. "Mijn grote droom is om met de Spitfire de hele wereld rond te vliegen", zei hij daar destijds over.

Frits-starter

Naast spullen verkopen of bezorgen, de golfsport en vliegtuigen heeft Van Eerd ook een liefde voor het opleiden van jonge zakelijke talenten. Dat deed hij in 2017 met zijn Stichting Frits-starter, waar mensen in een 'Pitch voor Frits' hun plannen konden toelichten. Van de 23 deelnemers kregen er 12 de kans hun talenten verder te ontwikkelen. "Dat gebeurt onder andere via de website Frits-Starter.nl, social media en de nieuwsbrieven", zo staat op de website te lezen.

Sportsponsoring

Meer bekend zijn Frits' activiteiten op het gebied van de sport. Met zijn VES Racing sponsort hij zelf race- en rallyactiviteiten. Zo is hij al jaren sponsor van de meervoudig wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings en met Jumbo werd hij eind 2013 de eerste sponsor van Max Verstappen. Racen doet Van Eerd in zijn vrije tijd nog steeds graag. Onder de naam Team Jumbo-Visma sponsort Van Eerd een schaats- en wielerploeg.

Feestband

Naast sport is er ook ruimte voor cultuur bij Van Eerd. Met zijn feestband Factor 12 treedt hij regelmatig op, onder andere tijdens carnaval. In 2020 bracht hij nog de single ' Fan van jou' uit.