Stefan en Susanne bouwden zelf een camper en reizen jaar door Noord-Amerika

Gwen, Susanne, Stefan en Tess reizen een jaar lang door Noord-Amerika

Voor veel mensen is het een droom, maar Susanne (39) en Stefan (37) uit Rosmalen maken hem waar. Ze zegden hun baan op om een jaar lang met hun dochters in een zelfgebouwde camper te reizen van Canada naar Panama. "We wilden er helemaal tussenuit en genieten van onze opgroeiende kinderen."

Begin 2021 begon het Rosmalense stel aan de bouw van hun camper voor hun bijzondere reis. Ze kochten een flinke bestelbus en maakten er in anderhalf jaar tijd zelf een camper van. Bijzonder is dat hij zo is ingericht dat het gezin een paar dagen middenin de natuur kan verblijven zonder dat ze iets nodig hebben.

"We zagen onze dochters Tess en Gwen alleen 's ochtends, 's avonds en in het weekend en vonden dat wat weinig", vertellen ze. "Nu kunnen we ze echt zien opgroeien en hen de wereld laten zien, een echte passie van ons." De bus is via Zeebrugge naar Halifax verscheept waarna het gezin op 9 juli aan hun reis begon. Als je huis en haard achterlaat en met twee jonge kinderen op reis gaat, ligt heimwee vaak op de loer. Volgens Stefan valt dat wel mee. "Natuurlijk was het afscheid van hun vriendinnetjes en de opa's en oma's in het begin wel lastig, maar het gaat nu verrassend goed."

Volgens moeder Susanne komt dat mede omdat Tess en Gwen goed beseffen hoe bijzonder het is dat ze zo'n reis maken. "Ze genieten er echt van en zijn ook heel flexibel. Ze hebben elke dag een andere achtertuin bij de camper om te ontdekken."

Tess en Gwen roosteren marshmallows boven een vuurtje in Canada

Naast papa en mama, zijn Stefan en Susanne nu meester en juf. Hun dochters krijgen 'busscholing'. "School heeft onwijs goed geholpen met het opstellen van een leerplan en we mochten ook allemaal materialen lenen", vertelt Susanne. Als ze lange afstanden rijden, krijgen de meiden les in de bus. Zo blijft er tijd over om van mooie plekken te genieten. "Het gaat supergoed, er is een mooie balans", zegt Stefan. "Sowieso denk ik dat deze reis een verrijking is voor hun ontwikkeling. Ze worden toch meer wereldburger zo omdat ze worden ondergedompeld in andere culturen en bijzondere ervaringen."

De route van Canada naar Panama is niet zomaar gekozen. "We beginnen nu makkelijk om te wennen aan het reizen en om de camper te testen." De wegen in Mexico, Guatemala en Nicaragua zijn namelijk iets minder goed onderhouden. "We hebben de camper al offroad getest hier en een keer moeten uitgraven", vertelt Stefan lachend. Hoewel het gezin een jaar lang dicht op elkaar zit, is Stefan niet bang dat ze elkaar beu worden. "Zoveel zitten we niet in de bus, je bent vooral buiten in de natuur. Soms gaan we ook iets voor onszelf doen en gaat een van ons met de kinderen op pad."

Wat Susanne het mooiste aan de reis vindt, is dat het gezin continu zijn grenzen verlegt. "Je moet dan denken aan een veel te zware wandeling naar een mooie gletsjer. Als je daar dan helemaal kapot aankomt en geniet van het uitzicht en die meiden helemaal enthousiast ziet, dat is goud waard."

Het gezin beklom onder meer een gletsjer in Canada