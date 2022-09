Guus Meeuwis staat weer op 1 in Top 900, Jan Biggel grote verrassing

De Brabander heeft dit jaar weer massaal gestemd op het lied 'Brabant' van Guus Meeuwis. Dit is opnieuw de nummer 1 van de Top 900, de jaarlijkse lijst van Omroep Brabant-radio met de mooiste liedjes ooit gemaakt.

Sinds het begin van de Top 900 in 2006 is het nooit anders geweest: Guus Meeuwis staat bovenaan de lijst met ons onofficiële volkslied. Na Guus staat Danny Vera op twee met 'Roller Coaster'.

Trots

De derde plaats is vergeven aan een nieuw gezicht in de lijst. Jan Biggel met 'Ons moeder zeej nog' komt vanuit het niets op die plek binnen. Een unieke prestatie, waar hij zelf heel trots op is, zei hij donderdag in Afslag Zuid.

De Top 900 is dit jaar weer lekker Brabants. Alleen al in de top tien staan zes Brabantse toppers. Een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen stonden er vijf in.

Dit is de top tien van de Top 900 editie 2022. De hele lijst vind je hier.