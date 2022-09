Opmerkelijke legerhelmen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden

Bij werkzaamheden bij het Statumseind in het centrum van Eindhoven zijn twee legerhelmen gevonden: een Duitse en een Britse legerhelm, uit de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk zijn de helmen destijds vanaf een brug in de Oude Stadsgracht gevallen of gegooid. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was dat daadwerkelijk een gracht. De helmen lagen 'gebroederlijk' naast elkaar toen ze werden gevonden.

En het zijn bijzondere helmen, bleek toen ze verder werden onderzocht en schoongemaakt. De Britse helm is beschilderd met een Nederlandse vlag. "Het kan zijn dat de helm van een lid van de Prinses Irenebrigade is geweest. Het kan ook zijn dat het hoofddeksel bij de viering van de bevrijding op 18 september is versierd", zegt stadsarcheoloog Peter de Boer. We zullen het nooit weten. Inslag van een granaat

Aan de Duitse helm is het oorlogsgeweld nog goed te zien. Aan de ene kant van de helm zit een hoekig gat, en aan de andere kant van de helm aan de binnenkant een deuk. Waarschijnlijk is het de inslag geweest van een granaatscherf. "Als iemand de helm op had toen dat gebeurde, kan diegene dat niet navertellen", denkt de stadsarcheoloog. Bij de werkzaamheden in de Eindhovense binnenstad werd al rekening gehouden met archeologische vondsten. Zo kwamen er al eerder overblijfselen van een middeleeuwse stadsgracht boven water, een stadskasteel en een leerlooierij. En nu dus helmen uit de Tweede Wereldoorlog. Die worden voor het publiek tentoongesteld. Van 18 september tot en met 31 oktober liggen de hoofddeksels in de Catharinakerk.