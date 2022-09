Sundy (9) mag trommelen in het ziekenhuis en daar knapt ze van op

In het ziekenhuis liggen is voor niemand een pretje en voor kinderen kan het al helemaal stressvol zijn: onderzoeken, operaties, het is allemaal ontzettend spannend. Om het ziek-zijn even te vergeten en een beetje te ontspannen, heeft het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg een muziekkamer ingericht. Daar kunnen kinderen zelf met instrumenten aan de slag. En dat helpt! Andere ziekenhuize in Nederland willen nu ook wel zo'n speciale muziekkamer inrichten.