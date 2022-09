Eindelijk weer treinverkeer tussen Breda en Roosendaal na treinbrand

Sinds halftien vrijdagochtend rijden er weer treinen tussen Breda en Roosendaal. Het treinverkeer op dit traject lag sinds woensdagmiddag twaalf uur stil nadat een trein bij Etten-Leur vlam vatte. Bij die brand raakte de bovenleiding beschadigd en brandden veertig hybride auto's die de trein vervoerde, uit.

De treinbrand veroorzaakte fikse schade aan het spoor bij Etten-Leur. De beschadigde trein moest in delen worden weggesleept. Pas daarna kon het herstel aan het spoor plaatsvinden, legde ProRail woensdagavond uit.

Over een lengte van een kilometer moest draad vernieuwd worden

Een sleeplocomotief sleepte de afgelopen dagen eerst het voorste deel van de trein weg naar het rangeerterrein bij station Roosendaal. Vervolgens ging die locomotief terug om ook het achterste deel van de trein daarheen te brengen.

De overige wagons moesten in het geheel van het spoor gehaald worden. Pas toen dit gebeurd was, kon ProRail de bovenleiding herstellen. Over een lengte van een kilometer moest draad vernieuwd worden. Ook bovenleidingsportalen hadden schade opgelopen. Het kostte veel tijd om die te herstellen.

Bovenleiding op de trein

De brand in de goederentrein bij Etten-Leur brak woensdag rond het middaguur uit, nadat de bovenleiding op de trein belandde. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt werd gewaarschuwd uit die rook te blijven. Er zaten geen reizigers in de trein.

