Geen gif of klemmen meer, maar een luchtbuks om ratten dood te schieten

Als het aan de gemeente Roosendaal ligt, ruilen de rattenvangers hun gif en klemmen in voor een speciale luchtbuks. De gemeente is enthousiast over de bestrijdingsmethode waarbij ratten worden afgeschoten. Inmiddels zijn de eerste testen achter de rug. De gemeente noemt de voorlopige resultaten van de proef veelbelovend.

Roosendaal is de eerste gemeente in onze provincie waar de methode binnen de bebouwde kom wordt toegepast. De rattenbestrijders werken vooral ’s avonds. Om de ratten op te sporen gebruiken ze een thermische camera. Daarna worden de dieren met loodvrije kogels gedood.

“De ratten zijn meteen dood. Ik schiet 99,9 procent raak. Er zit in het wapen een ballistische berekening voor de afstand. Je kunt dus bijna niet missen”, zegt rattenbestrijder Mike Heutink van het bedrijf Rat Buster. “De speciale stopkogel blijft in de rat en veroorzaakt geen beschadigingen in de omgeving.” Bij het doden met rattengif of klemmen moeten de dieren vaak onnodig lang lijden. Volgens de gemeente is het afschieten een effectievere en diervriendelijker manier om ratten te bestrijden. “We mogen geen gif meer gebruiken en we hebben toch veel overlast zoals hier. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een andere methode en toen kwamen hierbij uit", vertelt wethouder Klaar Koenraad. "We gaan de ratten ook niet opjagen. Er moet echt sprake van overlast zijn wanneer we ze op deze manier gaan bestrijden."

Heutink werkte tot nu alleen in het buitengebied bij bijvoorbeeld melkveebedrijven. Maar nu schiet hij ook op ratten in de stad: “ Het is best ingewikkeld want je moet echt binnen de lijntjes kleuren. Je moet uiteraard voortdurend de veiligheid in de gaten houden. Ik meld me ook altijd bij de politie wanneer ik ga beginnen.” Voor toevallige voorbijgangers is het afschieten ongevaarlijk zolang ze maar op minstens 30 meter afstand blijven. “De kogeltjes zijn extreem lichtgewicht. Hierdoor zijn deze na 30 meter al niet meer gevaarlijk voor mensen of andere dieren.”

De gemeente Roosendaal is tot nu toe tevreden over de nieuwe methode en wil daarom deze manier van rattenbestrijding hoogstwaarschijnlijk vaker gaan toepassen. "We gaan nog even kijken wat de blijvende resultaten zijn , maar ik denk wel dat we dit op deze manier blijven doen", zegt de wethouder. En dat blijkt nodig volgens de ongedierte-expert. Heutink: “Er zitten hier bijvoorbeeld heel veel ratten in de omgeving van het openluchttheater. Dat heb ik zelf gezien toen ik hier drie jaar geleden was voor een voorstelling en de ratten over mijn voeten liepen. Dat wil je gewoon niet. Daar word je echt niet vrolijk van.”