PSV wil na goede trainingsweek oogsten tegen Feyenoord

Waar PSV een hele trainingsweek had, overtuigde Feyenoord midweeks tegen Sturm Graz. Twee verschillende voorbereidingen voor de twee clubs die elkaar zondag treffen. Ruud van Nistelrooij keek vrijdagochtend vooruit naar de topper en ging in op de blessuregevallen binnen zijn selectie.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Met 6-0 won Feyenoord donderdagavond van Sturm Graz. Een uitslag die indruk maakte in heel Nederland en dus kon Van Nistelrooij alleen maar lovend zijn over de tegenstander van zondag. “Ik vond Feyenoord heel goed spelen. We kunnen onze borst natmaken, maar dat wisten we al. Ze zijn in vorm. Ze zullen met vertrouwen hierheen komen.”

"Je kunt niet heel het seizoen alles overtuigend winnen en fantastisch spelen."

Dat vertrouwen lijkt een beetje te ontbreken bij PSV. Al wil de oefenmeester daar niks van weten. “We zijn goed de trainingsweek ingegaan. We krijgen vertrouwen door wedstrijden te winnen. Dat hebben we zondag gedaan tegen RKC. Na zo’n overwinning ga je toch heel anders een week in.” De realiteit blijft dat de Eindhovenaren aan het bouwen zijn en op dit moment in een mindere fase zitten. Volgens de trainer is dat ook niet onlogisch. “Je kunt niet heel het seizoen alles overtuigend winnen en fantastisch spelen. We laten een goede ontwikkeling zien, maar we zijn nog wisselvallig.”

"Het is een fantastisch affiche, ik heb er zin in.”

Deze week kreeg de ploeg onverwacht een week vrij doordat Arsenal – PSV werd verzet. Een voordeel? “Dat weet ik niet. Ik kijk naar de realiteit en dat is dat we een hele week hebben kunnen trainen”, zei Van Nistelrooij. “Het competitieprogramma ligt vast en dan ben ik niet bezig met of Feyenoord op een goed of slecht moment komt.” De trainer vervolgt zijn verhaal. “Zondag is een kans om ons weer te laten zien. Het is een wedstrijd op zich. We willen er met het publiek een mooie dag van maken. Het is een fantastisch affiche, ik heb er zin in.”

"Elke keer dat hij er niet is, is een tegenvaller."