Europa League-topper Arsenal-PSV wordt 20 oktober ingehaald

De Europa League-topper Arsenal-PSV wordt donderdag 20 oktober ingehaald. Het duel stond oorspronkelijk gepland voor aanstaande donderdag. Die wedstrijd moest worden uitgesteld omdat er donderdag niet genoeg politiemensen kunnen worden ingezet rond de wedstrijd. Dit heeft te maken met de uitvaartdienst van de Britse koningin Elizabeth in Londen. Arsenal-PSV begint 20 oktober om zeven uur 's avonds Nederlandse tijd.

PSV vindt het vervelend voor de fans die al een kaartje voor de wedstrijd van aanstaande donderdag hadden gekocht en de reis en overnachting in Londen al hadden geregeld. De club stelt echter niets voor hen te kunnen betekenen. "PSV heeft geen invloed gehad op de besluitvorming en is daarom niet aansprakelijk voor reeds gemaakte kosten", meldt de Eindhovense voetbalclub.

"Over compensatie zijn we met meerdere betrokken partijen in gesprek gegaan. Daarnaast hebben we onderzocht wat de rechten van supporters zijn. Juridisch blijkt er helaas geen basis voor compensatie. Ook Arsenal en de UEFA hebben geen invloed gehad op het uitstel van de wedstrijd en zijn niet aansprakelijk."

Poulefase

PSV begon de poulefase van de Europa League vorige week met een 1-1 gelijkspel thuis tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. Arsenal, de grote favoriet in de poule, klopte FC Zürich in Zwitserland met 2-1.

Donderdag 6 oktober staat de volgende wedstrijd van PSV in de Europa League gepland, tegen FC Zürich. De overige duels zijn op donderdag 13 oktober (FC Zürich thuis), donderdag 27 oktober (Arsenal thuis) en donderdag 3 november (Bodø/Glimt uit).

Feyenoord

Het niet doorgaan van de zware uitwedstrijd tegen Arsenal biedt PSV de gelegenheid zich langer voor te bereiden op de topper van zondag in de Eredivisie tegen nummer twee Feyenoord.

