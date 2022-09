Tweeduizend PSV-fans gedupeerd door afgelasting duel tegen Arsenal

Zo'n tweeduizend PSV-supporters zijn voor honderden euro's gedupeerd door het afgelaste duel tegen Arsenal. De Londense politie heeft te weinig capaciteit door de uitvaartplechtigheden rond het overlijden van koningin Elizabeth. Het is maar de vraag op de fans de gemaakte kosten voor reis en verblijf terugkrijgen.

PSV geeft aan zo'n tweeduizend kaarten verkocht te hebben voor het afgelaste duel tegen Arsenal donderdag. De club weet zelf ook nog niet wat er precies gaat gebeuren met de verkochte tickets voor de Europa Leaguewedstrijd in Londen. "We wachten nog op informatie vanuit de UEFA. Als we die hebben, communiceren we dat meteen naar de fans", vertelt woordvoerder Thijs Slegers.

"Dit is heel triest voor een grote groep supporters."

Bij de supportersvereniging van PSV zien ze de bui al hangen voor veel fans. "Voor een heel grote groep die zelf vervoer en eventueel verblijf heeft geregeld is dit heel triest. Het is maar de vraag of zij die kosten vergoed krijgen", zegt voorzitter Rob Bogaarts. "Bij ons valt de schade mee, wij hadden maar voor 160 supporters een busreis geregeld en die kaartjes worden gecompenseerd", legt Bogaarts uit. Dat via de supportersvereniging zo weinig mensen reizen is eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Door een tekort aan chauffeurs en voertuigen, waren er maar twee bussen beschikbaar. "We gaan ervoor om meer busreizen aan te bieden als de nieuwe datum bekend is. Dat is misschien een klein voordeeltje."

"Ik ben vijfhonderd euro kwijt."

Een van de gedupeerde supporters die zelf een reis regelde is Theo Meeuwissen. "Ik ben vijfhonderd euro kwijt omdat ik met mijn zoons even op en neer zou gaan." Hij had een vlucht en busreis van en naar het stadion geboekt. Omboeken is geen optie volgens Theo. "Ik heb inmiddels verschillende instanties benaderd en moet nu afwachten." Ook voor Kevin Swinkels is de afgelasting 'een dure grap'. "De vlucht via Ryanair kan ik alleen op iemand anders naam zetten, niet omboeken." Daarbij blijft het niet want hij had ook een hotel geboekt en trein- en busreis van het vliegveld naar hartje Londen.

"Het is zinloos om te gaan voor mij."

De schade voor alleen Kevin is meer dan driehonderd euro. "Mijn maten gaan nog wel naar Londen, maar voor mij is het zinloos." De supporter had ook nog vrije dagen opgenomen voor het duel van PSV tegen Arsenal. Omdat de reis gewoon door kan gaan en ook het verblijf toegankelijk is, denken veel mensen geen beroep te kunnen doen op hun verzekering. "Normaal gesproken geldt een annuleringsverzekering alleen bij privékwesties, dus de kans is klein dat het gedekt is", laat het Verbond van Verzekeraars weten.

"Een samengestelde reis wordt bij ons gedenkt."