Meisje (13) betast door oude man (78): negen maanden celstraf geëist

Inmiddels is het een 91-jarige man, die vrijdag voor de rechter in Breda moest verschijnen voor een zedenzaak. Tussen 2009 en 2010 zou de man uit Rucphen een meisje van toen dertien jaar oud betast hebben, toen ze hem hielp bij het verzorgen van zijn paard. De officier van justitie eiste een onvoorwaardelijke celstraf van negen maanden tegen de man. Ook moet hij ruim vijfduizend euro betalen aan het slachtoffer.

De oude man was zelf in de rechtszaal aanwezig en hoorde wat hij toen als 78-jarige gedaan zou hebben. De man hoort niet zo goed meer, maar zegt wel dat hij ondanks zijn hoge leeftijd nog alles kan herinneren van die periode. "Ik ben misschien een keer tegen ze aan gebotst, maar nooit opzettelijk betast", zegt de man in zijn verdediging. Alles wat er gebeurd zou zijn, ontkent hij ten zeerste.

Veel emoties

De emotie is duidelijk zichtbaar op het gezicht van de nu 26-jarige vrouw die door verdachte betast zou zijn. Terwijl de rechtbank de man ondervraagt, biggelen de tranen over haar wangen. Zeker op het moment dat de rechtbank over de betasting begint is het snikken hoorbaar.

"Ik zag de boer als een goede vriend van mij en een soort opa-figuur", leest de rechter voor uit de verklaring van de vrouw. Maar daar zou de verdachte uiteindelijk misbruik van hebben gemaakt . “Bij meneer was het altijd voor wat, hoort wat. Ik mocht op het paard rijden, kreeg cadeautjes en werd mee uit eten genomen en dan mocht hij aan mij zitten."

Woede

De jonge vrouw maakte zelf in de rechtszaal gebruik van haar spreekrecht. Daarin is de woede en emotie van de vrouw duidelijk hoorbaar. "Er was PTSS vastgesteld door wat er gebeurd was toen", vertelt ze. "Jarenlang heb ik niemand vertrouwd, ook niet de mensen die mij wilde helpen om hiermee om te kunnen gaan."

In haar toespraak richt zij zich ook direct tot de verdachte. "Ik kan mijzelf in de spiegel aankijken, kunt u dat ook na wat u mij heeft aangedaan?"

Betasting

Het misbruik gebeurde tussen mei 2009 en mei 2010. De man zou het meisje meerdere keren hebben betast aan de billen, borsten en vagina. Het meisje hielp de verdachte met het onderhouden van zijn paard Floris en reed zij er ook op.

Het zou begonnen zijn met aanrakingen op haar schouder en daarna naar de billen en uiteindelijk ook op andere plekken op haar lichaam en onder haar kleding.

In 2020 besloot het slachtoffer alsnog om aangifte te doen vanwege het trauma dat zij heeft opgelopen als jong meisje. Onder andere door verklaringen van het slachtoffer, haar moeder en een goede vriendin werd de oude man aangeklaagd.