Op turbo-naaimachine lonkt nieuwe wereldtitel voor Etienne Bax

Zijspancrosser Etienne Bax kan zondag een bijzonder hoofdstuk bijschrijven in zijn toch al imposante carrière. Hij kan dan voor de vijfde keer wereldkampioen worden. Dit keer op een zelf ontwikkelde Husqvarna zijspan. Vijf vragen aan de crosser uit Bergeijk.

Husqvarna kennen we van de naaimachines. Waar rijd jij nou op?

“Nou met deze motor kun je een extra sterk naadje leggen! Ik liep al jaren met het idee rond voor deze zijspan. Husqvarna heeft standaard een inhoud van 450cc. We hebben hem getuned naar 640cc. De concurrentie rijdt rond met 700cc of 750cc. Maar mijn machine is 23 kilo lichter dan de reguliere zijspannen en dat geeft een enorm voordeel. Dat het dit seizoen zo goed gaat is voor mij geweldig, supermooi.”

Je hebt het samen met je bakkenist Ondrej Cermak in eigen hand, maar je staat nu vijf punten achter de koploper. Wat moet er gebeuren?

“Ik moet twee keer voor mijn concurrent het Ests-Finse duo Varik-Kunnas eindigen om de vijf puntjes verschil goed te maken. Ik wil de eerste manche winnen en dan zien we in de tweede manche wel verder.”

Jij hebt in het eigen hand, maar je concurrent ook. Hoe zie jij die situatie?

“Nou zij zijn na de vorige Grand Prix voor het eerst bovenaan het klassement gekomen. Voor Varik is het ook voor het eerst dat hij wereldkampioen kan worden.”

De laatste race van het seizoen is in het Duitse Rudersberg. Hoe zijn de omstandigheden?

“We zitten een beetje met het weer. Het regent hier al een tijd en de voorspelling is niet goed. Dat kan ervoor zorgen dat de race een loterij wordt. Ik ben niet bang dat het water voor technische problemen zorgt want de motor is het hele seizoen al goed.”

Is er iets dat je vreest?

“Het ergste wat kan gebeuren en wat ik echt niet hoop is dat de wedstrijd wordt afgelast. In 2014 is me dat op dit circuit al overkomen. Ik verloor toen de wereldtitel omdat de wedstrijd werd afgelast. Hopelijk wordt het droog en krijgen we een ‘eerlijke’ wedstrijd.”

