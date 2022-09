Linda is na tien jaar schuldenvrij, maar door inflatie komt de stress terug

Meer dan tien jaar worstelde Linda met schulden. Ze is inmiddels twee jaar schuldenvrij en weet zich samen met haar partner en kinderen goed te redden. Maar nu door de inflatie en de stijgende energieprijzen de kosten weer omhoog gaan, komen alle gevoelens van stress en angst weer terug.

Linda is niet haar echte naam. Ze vertelt haar verhaal anoniem. Schaamte is er nog steeds. Ze heeft zelfs aan haar ouders nog nooit vertelt wat haar en haar partner is overkomen. “Het was een vervelende samenloop van omstandigheden”, vertelt ze. We hebben schulden geërfd van de ouders van mijn partner. Daardoor liepen we betalingsachterstanden op. En dan ga je het ene gat met het andere vullen.” Het heeft een paar jaar geduurd voordat Linda om hulp vroeg. “Je schaamt je omdat je het zelf niet voor elkaar krijgt. Je hebt altijd geleerd dat je goed met geld om moet gaan. En dat lukte ons niet. Dat voelt verschrikkelijk. De schaamte, de stress, de onmacht en heel veel verdriet.”

"Ik kan nog steeds slecht geld uitgeven."

Uiteindelijk kreeg ze hulp van onder andere de gemeente. Tien jaar lang heeft ze gewerkt om de schulden weg te werken. “Je leeft in constante stress. Ik liep door de supermarkt met een rekenmachine. Steeds de vraag of we de rekening wel konden betalen. Ik kreeg last van haaruitval, gewichtstoename, ontstoken tandvlees. Het dendert door je lijf heen.” Sinds november 2020 is Linda schuldenvrij. “Maar ik vind het nog moeilijk om geld uit te geven, omdat ik bang ben weer terug te vallen. Ik wil dat niet nog een keer meemaken.”

"In normale tijden zouden we het goed hebben."

En nu maakt Linda zich opnieuw zorgen. “De energierekening zou in januari een stuk hoger kunnen zijn. De boodschappen worden steeds duurder. De zorgpremies gaan omhoog. Ja, soms komt de stress terug. Hoe gaat het volgend jaar als echt alles duurder wordt en de lonen niet stijgen”, zegt ze. “We hebben het nu nog onder controle en proberen zo zuinig mogelijk te zijn.” Linda en haar partner hebben samen bijna een modaal inkomen. “Normaal gesproken zouden we het goed hebben. Net als alle anderen met zo’n inkomen. Maar dit is de groep die het hardst getroffen wordt. Eerst is er nog wel een buffer, maar die gaat snel op. En dan beginnen de problemen.”

Het zijn niet alleen de mensen met een laag inkomen.

Verhalen zoals die van Linda, ziet Mieke Bosch steeds meer. Zij is de armoedeambassadeur van de gemeente Meierijstad. “Het wordt steeds drukker met mensen die vragen hebben”, zegt ze. “Allemaal mensen met veel zorgen. Bijvoorbeeld dat hun energierekening hard omhoog gaat, naar 800 euro. Dat kan niemand betalen.” “En het zijn niet alleen de mensen met een laag inkomen”, vertelt Mieke verder. “Ook de hogere inkomens komen in de problemen. Een groep die het eerder altijd goed had. Mensen die bijvoorbeeld pasgeleden een huis hebben gekocht met een hoge hypotheek die ze nu niet meer kunnen betalen.”

Ik zou nu veel eerder aan de bel trekken.

Mieke roept dan ook op om zo snel mogelijk om hulp te vragen. “Doe dat al als je de eerste rekening niet kan betalen. Wij gaan dan meekijken naar je inkomsten en uitgaven en of je nog ergens op kan bezuinigen. Ook of er nog potjes voor je zijn.” Dat snel om hulp vragen zou Linda nu ook doen. “Als ik het nu niet zou redden zou ik veel eerder aan de bel trekken. Daar heb ik toen veel te lang mee gewacht.”