Man met harddrugs opgepakt na politieachtervolging

Agenten hebben donderdagavond een 29-jarige automobilist uit Sint Willebrord opgepakt na een achtervolging door Bergen op Zoom. Hij had een hoeveelheid (hard)drugs op zak. In zijn woning vond de politie later tijdens een huiszoeking een groot geldbedrag.

Rond halfzeven zagen surveillerende agenten op de Plejadenlaan een mogelijke drugsdeal tussen een voorbijganger en de man uit Sint Willebrord. Ter hoogte van de kruising van de Wouwsestraatweg met de Edisonlaan kreeg hij een stopteken, maar de bestuurder ging er met hoge snelheid in zijn auto vandoor. Ook reed hij door rood licht. Uiteindelijk reed de man bij de Grote Hazelaar een doodlopende weg in en een voetpad op. Hij zette het op een lopen, maar kon met de inzet van een stroomstootwapen worden aangehouden. De man zit voorlopig vast.