Baby overleeft mishandeling maar net: hersenkneuzing en netvliesbloeding

Een baby van vier maanden oud heeft een mishandeling in 2020 maar net overleefd. Zijn vader is vrijdag door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Hij is zo ruw met zijn zoontje omgesprongen, dat het kindje er een hersenkneuzing en netvliesbloeding in beide ogen aan overhield. De vader kreeg een taakstraf van 240 uur.

Tijdens de behandeling van de zaak vonden de 31-jarige man uit Breda en zijn advocaat dat er niet voldoende bewijs was dat hij de baby door elkaar had geschud. Het kindje zou op een andere manier gewond zijn geraakt en dus vroeg de raadsvrouw om vrijspraak. De officier van justitie was het daar niet mee eens. "Het is aannemelijk dat het hersenletsel is ontstaan door stomp geweld en/of dat het kind minimaal vijf seconden krachtig heen en weer is geschud."

'Moe en gefrustreerd'

In augustus 2020 zit de Bredanaar samen met zijn zoontje te wachten tot de corona-persconferentie begint. De vriendin van de man is dan niet thuis. Op dat moment begint het kindje hard te huilen en krijsen, zoals het baby'tje de dagen ervoor al vaker had gedaan. "Ik was erg moe en gefrustreerd door slaaptekort", legde de verdachte eerder al in de rechtbank uit. "Ik heb hem toen hard en te snel in zijn bedje gelegd. Hij stuiterde met zijn hoofdje tegen de spijlen aan."

Als de verdachte even later beneden een pan laat vallen en de baby daar niet op reageert, weet hij dat er iets mis is. De partner is dan ook thuis en snel bellen ze 112. In het ziekenhuis blijkt het foute boel. Het kind oogt grijs en zijn hartje klopt traag.

Hersenkneuzing en netvliesbloedingen

Er worden door een deskundige meerdere bloedingen vastgelegd. Het kindje blijkt een hersenkneuzing, netvliesbloedingen in beide ogen en een bloeduitstorting tussen het zachte en harde hersenvlies te hebben. Volgens de deskundige kunnen de bloedingen ontstaan door heftig geweld, vergelijkbaar met een verkeersongeluk of een val van ongeveer anderhalve meter.

Volgens het Openbaar Ministerie dus genoeg bewijs voor een poging tot doodslag. De rechtbank besloot mee te gaan in de strafeis van de officier van justitie. Naast de 240 uur taakstraf met aftrek van voorarrest, is de man ook veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar, met een proeftijd van twee jaar.