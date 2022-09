'Te veel stank van megastallen', omwonenden krijgen gelijk van rechter

Omwonenden van megastallen, vooral uit onze provincie, hebben gelijk gekregen van de rechter over de stank die wordt veroorzaakt door megastallen. Ze eisten voor de rechtbank in Den Haag dat de overheid hen beter beschermt tegen de overlast door de intensieve veehouderij en daarin gaat de rechter mee.

De burgers uit Limburg, Gelderland en vooral Brabant, die de Staat hebben gedaagd, komen onder meer uit Deurne, Boxmeer, Landerd, Bergeijk, Veghel, Zundert, Sint-Anthonis, Rucphen en Reusel-De Mierden. Niet alles eisers hebben gelijk gekregen. Van de zestien zijn er acht die boven de norm zitten.

Deze omwonenden van intensieve veehouderijen werken samen met het Brabants Burgerplatform, een stichting die opkomt voor de belangen van de burgers in het buitengebied. Die stichting vindt dat de veehouderij door de overheid te veel wordt beschermd. Het gevolg is dat 'het recht op ongestoord woongenot van burgers wordt geschonden'.

'Niet gericht tegen veehouders'

Gert van Dooren van het platform noemt de uitspraak van de rechter in Den Haag een goede eerste stap. “Met deze uitspraak kunnen we claims in gaan dienen in een nieuwe procedure. Iedereen moet dan met cijfers onderbouwen hoeveel hinder hij ondervindt en daar wordt dan uiteindelijk een bedrag aan gekoppeld.”

Advocaat Verbeek zei eerder al dat de rechtszaak niet gericht is tegen de veehouders. "De boeren blijven binnen de vergunningsruimte die de overheid ze biedt. Ze doen dus niks fout", zegt hij. "Het punt is alleen dat die vergunningen nooit hadden mogen worden toegekend."