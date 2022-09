NAC wint overtuigend, Willem II weet puntenverlies net te voorkomen

NAC Breda heeft vrijdagavond overtuigend met 3-1 gewonnen van Jong FC Utrecht. Willem II had het ondanks goed spel een stuk moeilijker thuis tegen Jong AZ. Het wist in de slotfase puntenverlies te voorkomen. De meeste goals in de Keuken Kampioen Divisie werden gemaakt bij FC Eindhoven, ook al moest het de punten delen met Roda JC.

NAC Breda - Jong FC Utrecht 3-1

Ondanks een sterke start leek het er vrijdagavond even op alsof NAC Breda zich ging verslikken in Jong FC Utrecht. Na zeven minuten scoorde Albert Lottin met het hoofd na een corner. De Bredanaars stelden snel orde op zaken, want ze bleven aanvallen. Boyd Lucassen maakte de gelijkmaker, maar vervolgens zakte NAC wat in. Na rust zette ploeg van Robert Molenaar een tandje bij en in nog geen drie minuten waren de drie punten in de tas. Boyd Lucassen maakte in minuut 56 zijn tweede en twee minuten later zette Odysseus Velanas de eindscore op het bord.

Willem II - Jong AZ 1-0

Bij Willem II ging het ondanks goed spel een stuk moeizamer tijdens de zevende speelronde in de Keuken Kampioen Divisie. Jong AZ kwam op bezoek en het leek er lange tijd op dat de Tilburgers wederom punten gingen morsen tegen een beloftenelftal. De Tricolores kozen volop de aanval, zeker aan het begin van het duel, maar scoorden maar niet. Dat gaf Jong AZ meer vertrouwen en maakte ze een paar keer gevaarlijk. Uiteindelijk wist Willem II-aanvoerder Pol Llonch negen minuten voor tijd de verdiende 1-0 binnen te poeieren.

VVV - Jong PSV 1-1

Tijdens een roerige avond voor PSV door het verrassende vertrek van technisch directeur John de Jong, ging het op het veld niet veel beter. Al na vijf minuten keken de Eindhovense beloften tegen een achterstand aan. Vijf minuten voor tijd wist Jong PSV de schade te beperken. Simon Colyn zette de 1-1 op het bord waardoor de ploeg van Adil Ramzi toch een puntje mee naar huis nam.

FC Eindhoven - Roda JC 3-3

Aan de Aalsterweg in Eindhoven regende het doelpunten. FC Eindhoven had zelfs de koppositie kunnen pakken, maar deed dat niet. Een 3-1 voorsprong dankzij doelpunten van Mawouna Amevor, Evan Rottier en Ozan Can Kökçu, werd door de Blauw-witten in de slotfase weggegooid. Twee minuten voor tijd maakte Roda JC de aansluitingstreffer. Drie minuten in blessuretijd werd het nog erger en maakten de Limburgers de 3-3 waardoor FC Eindhoven de punten moest delen.

Helmond Sport - FC Dordrecht 2-1

Wie in de rust had gezegd dat Helmond Sport zou winnen van FC Dordrecht, had waarschijnlijk een scheve blik gekregen. De Helmonders maakten er een potje van bij de tegengoal. Achterin ging zo'n beetje alles fout wat fout kon gaan. Daardoor wist Aliou Baldé te scoren na 33 minuten. Wat er in de kleedkamer is besproken tijdens de rust is niet duidelijk, maar het werkte. Want na twee minuten in de tweede helft maakte Peter van Ooijen de gelijkmaker. Vijf minuten later zette Martijn Kaars de 2-1 op het bord na een prachtige steekpass. Na een rode kaart voor doelpuntenmaker Aliou Baldé kwam de zege voor Helmond Sport niet meer in gevaar.