'Zorgen over innige contacten Ridouan Taghi en Mohammed B. in EBI'

Justitie is bezorgd over de innige contacten tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., die een levenslange gevangenisstraf uitzit vanwege de moord op cineast Theo van Gogh in 2004. Dat is te lezen in De Telegraaf. De twee waren bij elkaar gedetineerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

ANP Geschreven door