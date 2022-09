Influencers Rachel en Willem zetten vakantieparadijs na een jaar te koop

Rachel en Willem van Sas uit Den Bosch doen hun pas gekochte vakantiepark in het Friese Twijzelerheide weer van de hand. Anderhalf jaar geleden kochten ze het samen met vriend Martijn Manschot, met als doel er een waar paradijs van te maken. Maar dat liep voor de influencers niet zoals verwacht. Vanwege de burn-out van Martijn zet het drietal Het Wylde Pad weer te koop.

Tegen de Leeuwarder Courant zegt Willem dat er eerst nog goede hoop was dat Martijn er met een paar maanden rust weer boven op zou komen, maar dat hij uiteindelijk enorm is uitgegleden. Gezondheid gaat voor en dus werd het tijd om te stoppen.

Het wegvallen van Martijn heeft voor Rachel en Willem grote gevolgen. "Martijn is de helft van het bedrijf en wij kunnen door onze andere werkzaamheden niet fulltime aanwezig zijn." Rachel is een interieur-influencer met haar lifestyle-platform 'De Huismuts' en Willem is content creator onder de naam Daddyhox. Martijn is een van de mannen achter het populaire YouTube-account Gierige Gasten.

De ondernemers hadden deze zomer nog een crowdfunding gelanceerd, om hun park helemaal af te maken. Volgens de Leeuwarder Courant vonden ze tweehonderd investeerders bereid om geld in het park te steken en haalden ze 300.000 euro op. Dat geld wordt allemaal terugbetaald. "Alle crowdfunders hebben twee weken geleden een mail ontvangen en krijgen uiteraard hun investering terug", schrijven Rachel en Willem.

Het stokje wordt dus overgedragen. Het vakantiepark is voor 2.250.000 euro te koop gezet op Funda in Business. "Als het niet gaat zoals het moet dan moet het maar zoals het gaat."

In april vorig jaar ging Omroep Brabant nog op bezoek bij het vakantieparadijs: