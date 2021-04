Rachel en Willem beginnen Fries vakantieparadijs en krijgen reallifesoap

Wachten op privacy instellingen... Bossche Rachel en Willem Sas beginnen Fries vakantieparadijs en krijgen real life soap (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Rachel en Willem Sas uit Den Bosch starten in het Friese Twijzelerheide een vakantieparadijs.

Rachel en Willem Sas uit Den Bosch starten samen met vriend Martijn in het Friese Twijzelerheide een vakantieparadijs. Ze hebben er alle drie geen verstand van en toch gaan ze het proberen. Alle belevenissen van het stel zijn vanaf 28 april te volgen op Net5.

"Er moet nog heel veel gebeuren voor de eerste gasten kunnen komen en we het zo gemaakt hebben als we in ons hoofd hebben", vertellen Rachel en Willem als we over het terrein lopen.

Er staan weliswaar wat huisjes, maar die zijn helemaal leeg. Er wordt een container met puin afgevoerd en in één van de huisjes is een schilder bezig. Er liggen kapotte keukenkastjes en de Yurt (een ronde tent), die ze in het bos willen bouwen, mag er voorlopig nog niet komen omdat er vogels in het bosje broeden.

"Ik heb wel wat ervaring in de horeca, maar dat is het."

Rachel en Willem zijn een typisch hipsterstel van de generatie YouTube en Instagram. Rachel is een populaire interieur-influencer met haar lifestyle-platform 'De Huismuts'. Maar van een vakantiepark runnen heeft ze geen kaas gegeten. "Ik heb wel wat ervaring in de horeca, maar dat is het", zegt ook Willem.

"Op 3 juni komen de eerste gasten, familie en vrienden. Want het is heel spannend of straks iedereen tegelijk met warm water kan douchen en of het goed gaat als ze allemaal tegelijk de WC doortrekken", zegt Rachel lachend.

Het ondernemende stel verruilt hun huis in Den Bosch een aantal dagen per week voor een verouderd vakantiepark in Noordoost-Friesland. Ze hopen samen met huisvriend Martijn Manschot van deze nu nog onaantrekkelijke plek, met een eigen meertje, een vakantieparadijs te maken.

De nieuwe realityserie Het Wylde Pad is vanaf 28 april iedere woensdag om 20.30 uur te zien op Net5.

Doorkijkje op de vijver van het Wylde pad (foto: Jan Peels) vergroot

