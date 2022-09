Voetbalsupporters gooien met fakkels en stenen, steward zwaargewond

Een steward is zwaargewond geraakt bij een mishandeling na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en TOP Oss in Den Bosch. Supporters gingen met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen naar de politie. Daarbij zijn ook andere stewards gewond geraakt. Meerdere mensen zijn aangehouden.

In stadion De Vliert won FC Den Bosch zaterdag met 4-1 van TOP Oss. Na de wedstrijd ontstond volgens de politie een agressieve en dreigende situatie. Voetbalsupporters van de twee clubs gingen met elkaar op de vuist en pleegden meerdere vernielingen. Volgens DTV Nieuws zouden de Ossenaren uit het uitvak zijn gebroken.

De supporters richtten hun agressie ook tegen meerdere stewards en de Mobiele Eenheid (ME). Een steward is mishandeld en met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook andere stewards zijn gewond geraakt en worden in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen.

Meerdere aanhoudingen niet uitgesloten

De politie schaalde fors op om de situatie onder controle te krijgen. "Zo vormde de ME meerdere malen linies én voerde ze charges uit om groepen te scheiden", meldt de politie.

Meerdere supporters zijn aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De rust rondom het stadion keerde daarna terug. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De Ossenaren zouden uit het uitvak zijn gebroken en hekken hebben gesloopt. In onderstaande video is te zien hoe supporters aan een hekwerk trekken: