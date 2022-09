112-nieuws: ongeluk met 3 auto's op A27 • bedreiging met vuurwapen

20.49

De politie is aanwezig in de Distlerstraat in Tilburg vanwege een melding van een schietpartij. Degene die de politie had ingeschakeld, is daar met een wapen bedreigd. In de omgeving vonden agenten een auto met daarin de vermoedelijke dader. Die is aangehouden. In de auto lag een 'op vuurwapen gelijkend voorwerp'. De politie doet verder onderzoek.