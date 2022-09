RKC-supporter in arm gestoken bij vechtpartij met 'ADO-aanhangers'

De elf jongeren uit Den Haag die zaterdag zijn aangehouden na een vechtpartij met RKC-supporters in Waalwijk, zijn vermoedelijk aanhangers van ADO Den Haag. Bij de vechtpartij raakten volgens de politie meerdere supporters gewond. Volgens sociale media heeft een ADO-supporter een RKC-fan met een mes in de arm gestoken.

Beelden van de vechtpartij zijn op sociale media verschenen. De politie doet onderzoek naar een vechtpartij, maar wil niet bevestigen dat het om voetbalsupporters gaat.

De politie laat weten dat ze een onderzoek is gestart naar elf jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud uit Den Haag en omgeving. De elf jongeren werden op zaterdagavond aangehouden voor openlijke geweldpleging in de Wederikstraat in Waalwijk. De politie is op zoek naar getuigen van de vechtpartij en camerabeelden. De politie bevestigt niet dat het om ADO-supporters gaat.

Sociale media

Het Twitter-account Voetbal Ultras plaatste op zondagmiddag beelden van een vechtpartij in Waalwijk. Zij melden dat het om een confrontatie zou gaan tussen hooligans van RKC en ADO Den Haag. De fans van ADO zouden naar Waalwijk zijn afgereisd en de fans van RKC via sociale media op de hoogte hebben gesteld van de plannen.

De politie kreeg zaterdagavond rond kwart over zeven een melding van de vechtpartij tussen twee groepen. Het ging om zo'n 80 mensen.