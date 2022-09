112-nieuws: ongeluk met 3 auto's op A27 • vrouw mishandeld door onbekende

19.32

Een vrouw is volgens de politie vermoedelijk mishandeld door een onbekende man. Dat gebeurde in een flat aan de Boksdoornerf in Tilburg. De man is daarna gevlucht en is vermoedelijk van het balkon gevallen. Zowel de man als vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.