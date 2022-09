Ook de XXL verlichte kersttuinen worden bedreigd door hoge energieprijzen

Riny Vogels en Nellie Boer in Raamsdonksveer verlichten hun tuin rond de kerstdagen ieder jaar met 25.000 lampjes. Maar hoe moet dat nu met die torenhoge energieprijzen? En hoe zit dat met al die andere mensen die hun voortuin versieren met kunst en kitsch om hun buurtgenoten een feestelijk schouwspel te bezorgen? Kan Brabant het zich nog die XXL kersttuinen nog wel veroorloven?

“We gaan volgende week weer beginnen met het opbouwen, we gaan gewoon weer los", vertelt Nellie. "Om de kosten enigszins te drukken hangen we bij de poort wel zo'n enorme sok op van de kerstman. Mensen kunnen daar, als ze dat willen, een kleine bijdrage achterlaten. En als de lichtjes buiten branden is binnen alles uit, ook de kachel want wij lopen buiten.”

De kersttuin van Nellie en Riny trekt ieder jaar heel veel volk. Riny: "We hebben ondanks de hoge energieprijzen geen moment getwijfeld of we het zouden doen. Dit is onze hobby.”

"We hebben één jaar overgeslagen. Dat was zo enorm saai, dat was helemaal niets. Ondanks de torenhoge energieprijzen doen we het bewust wel, omdat het al zo treurig is met alles wat je ziet en hoort om je heen. Een beetje gezelligheid mag best, vinden wij."

In Geldrop is de tuin van Carlo en Kees jaarlijks een baken van kerstlicht. Dit jaar twijfelt Carlo Vereijken of de enorme hoeveelheid kerstverlichting in hun tuin dit jaar toch weer aangaat: “We zijn afhankelijk van ons nieuwe energietarief. We hebben een vast contact en dat loopt af. Als we het dubbele gaan betalen, dan stoppen we."

Maar lachend geeft hij toe dat het toch weer begint te kriebelen: "De mensen vragen nu al wanneer de lampjes weer aan gaan. Ik heb het volste vertrouwen dat het toch goed komt."

