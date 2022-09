Boot gestolen uit jachthaven bij de Biesbosch: 'We komen hier al 30 jaar'

De Vlaamse Sandra en Henk uit Turnhout komen al dertig jaar met veel plezier in Lage Zwaluwe. De haven daar is hun tweede huis. Maar tot hun grote schrik kregen ze donderdagochtend een telefoontje dat midden in de nacht hun boot is gestolen.

"We zijn er niet goed van", vertelt Sandra, die niet met haar echte naam in de publiciteit wil, maar wel hoopt dat iemand iets heeft gezien of gehoord en zo kan helpen om de boot op te sporen.

Rond half vier 's nachts hebben drie mannen in een donkere Mercedes de boot gestolen. Op camerabeelden is te zien dat ze ondanks meerdere sloten, de boot met trailer en al van de parking hebben meegenomen zonder een spoor achter te laten. Helaas was het kenteken van de wagen niet te zien.

Tot de nacht van woensdag op donderdag. "We werden 's ochtends gebeld door de beheerder van de haven. Hij is ook geschokt, net als wij. We hebben gisteren de hele dag met vrienden om de tafel gezeten. Het is vreselijk."

We gaan altijd naar Lage Zwaluwe, we komen hier al dertig jaar. Het is als thuiskomen", vertelt Sandra. "We hebben deze boot pas twee jaar, maar we hebben er al heel wat fijne uren op doorgebracht. Ook de kinderen hebben hier heerlijk gewaterskied."

De boot is een Cobalt 242, een echte Amerikaanse speedboot met een waarde van zo'n 45.000 euro. In België heb je niet zulk vaarwater als hier, vandaar dat het stel met veel plezier al zolang naar de Biesbosch komt. De boot vaart met een snelheid tot zo'n 80 kilometer per uur op open water, maar dat haal je in de Biesbosch natuurlijk niet op veel plekken.

De zoektocht naar de gestolen boot wordt bemoeilijkt doordat er verder geen beelden zijn van de Mercedes. "In België heb je overal camera's, je wordt zo getraceerd, maar dat is in Nederland helemaal niet", vertelt Sandra met ongeloof in haar stem. Wij wonen in een dorp vlakbij Turnhout. Voordat ik de snelweg op rij, ben ik al drie keer gefilmd. Maar hier is niks, ongelofelijk."

Ze hoopt dat mensen de boot of de wagen gezien hebben, zodat ze hem misschien nog terugkrijgen. "Misschien hebben mensen een camera bij hun deur en staat ie daarop." Ze hebben meteen naar de politie in Breda gebeld.

"Maar we konden nog geen aangifte doen, ze hebben personeelstekort. Nu hebben we een afspraak voor maandagmiddag, dus dan doen we dan maar aangifte." Sandra klinkt gelaten: "Dan zien we wel wat er verder gebeurt."

Sandra en Henk zijn niet de echte namen van deze mensen. Hun echte namen zijn bij de redactie bekend. Mensen die denken iets meer te weten over de gestolen boot kunnen mailen naar Omroep Brabant.