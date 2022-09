Dorp door nieuwbouwwijk meer dan 2 keer zo groot: 'Nu met een eigen hart'

Kom er in deze tijden van woningnood maar eens om: een compleet nieuwe woonwijk waardoor het aantal inwoners van het dorp meer dan verdubbelt. Het gebeurt in Berkel-Enschot. Meer inwoners erbij betekent ook meer voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het nieuwe winkelcentrum dat dit weekend officieel open ging.

"Alle winkelstraten hebben uitzicht op het voormalig klooster Koningsoord, dat een centrale plek heeft in het hele project." In 1955 woonden er 99 zusters in Koningsoord, dat was het grootste aantal in de geschiedenis van het klooster.

"We hadden vroeger in het dorp nooit een dorpshart en nu hebben we het wel", vertelt Harm Geerst. Hij loopt trots door het nieuwe winkelcentrum, dat zaterdag geopend is door burgemeester Weterings. Er zijn meer dan dertig nieuwe winkels en één daarvan is van Harm.

Het gebouw uit 1933, waar vroeger de nonnen woonden, is volledig gerenoveerd, gemoderniseerd en uitgebouwd met appartementen. Elkaar helpen staat weer centraal, net zoals vroeger.

"Als er iets is helpen we elkaar", vertelt Jack Oprins, die als een van de eerste in de wijk kwam wonen. Op de twee verdieping van een appartementencomplex boven de winkels kijkt samen met zijn vrouw en zijn hondje uit op het voormalige klooster.

"Gelukkig konden we dit huis huren, want dit is volgens ons de mooiste plek." Er wonen ook jongeren die ouderen helpen en daarvoor korting krijgen op de huur die ze betalen. Oprins, die het grootste deel van zijn leven in Tilburg heeft gewoond, gaat bijna nooit meer naar de stad. "Alleen om soms in een boekwinkel te snuffelen, maar verder is hier alles in het nieuwe hart van Berkel-Enschot."

Roy Verkuijl woont met zijn jonge gezin in een van de nieuwe wijken rond Koningsoord. "De afgelopen jaren zijn er al 3500 woningen gebouwd en er komen er nog 2500 bij", vertelt hij als we door de straten lopen. "Elk huis is anders en het mooiste vind ik het ornament op ons huis dat verwijst naar de nonnen die hier ooit in het klooster zaten."

Roy vindt het wonen fantastisch. "Voor een nieuwbouwwijk is het heel ruim opgezet allemaal, er is heel veel groen en voor onze kinderen is het ook geweldig. In het park voor ons huis lopen na schooltijd soms zestig kinderen te spelen."