112-nieuws: automobilist crasht op A59 • bestelbussen en auto's uitgebrand

06.50

Een auto is zondagnacht gecrasht op de A59 bij Waalwijk. Dit gebeurde rond halfzes. De bestuurder was de macht over het stuur verloren. Vervolgens spinde de auto, werd de vangrail geraakt en uiteindelijk belandde de auto in een sloot naast de snelweg. De bestuurder is nagekeken in de ambulance maar hoefde zover bekend niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.