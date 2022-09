Kat dodelijk geraakt met luchtbuks: 'Stop met schieten!'

Meerdere katten zijn vorige week in de buurt van Eersel beschoten met een luchtbuks. Een van hen was er zo ernstig aan toe, dat een arts het dier moest laten inslapen. Een andere kat is in zijn oog geraakt en moet daardoor een oog missen. Dat meldt de politie op Instagram.

"Stop het beschieten van weerloze dieren!" Deze oproep doet de politie in Eersel nadat vorige week meldingen zijn binnen gekomen van ernstige dierenmishandeling.