112-nieuws: automobilist dubbel in de fout • meisje op fiets geschept

12.45

Bij een huis in Oud Gastel zijn gisteravond vernielingen aangericht. Hiervoor zijn later die avond twee mannen aangehouden in Ulvenhout, zo laat de politie vanmiddag weten. De toedracht van wat er is gebeurd, ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer.

De melding van de vernielingen kwam rond kwart over negen binnen. De aangehouden verdachten van 29 en 26, beiden uit Ulvenhout, zaten in een auto die bij het huis gezien zou zijn op het moment van de vernielingen. Op het moment van hun aanhouding hadden ze onder meer een wapenstok en pepperspray bij zich. Ook vonden agenten in de auto een voorhamer en een breekijzer. De politie onderzoekt wat er precies bij het huis in Oud Gastel is gebeurd. De verdachten zitten nog vast.