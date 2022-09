112-nieuws: crash op A59 • doorrijder gezocht na aanrijding met fietser

07.50

Een fietser van veertien is gisteravond rond tien uur gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een auto op het Mercuriusplein in Berlicum. De jongen is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt een wijkagent. De bestuurder van de auto reed na de aanrijding door in de richting van de Kerkwijk. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Eetpaleis 't Vosje.

Van het voertuig van de doorrijder is bekend dat het gaat om een kleine witte auto. De politie vraagt mensen die meer weten van het ongeluk of weten wie de doorrijder is, dit te melden.