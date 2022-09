Gewonde bij uitslaande brand met explosie in grillroom in Geldrop

Bij een uitslaande brand die zondagnacht uitbrak bij grillroom Side aan de Nieuwendijk in Geldrop is zondagnacht iemand gewond geraakt. Dat meldt de brandweer. Die heeft de gewonde uit een appartement boven de zaak gehaald.

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de appartementen boven de grillroom. Daar hing volgens een 112-correspondent wel veel rook. Vanwege die rook had het slachtoffer moeite om uit haar huis te komen.

Explosie

Rond vier uur 's nachts had de brandweer de brand onder controle. Het vuur zou rond halfvier ontstaan zijn in de keuken van de grillroom. "Er is een gasleiding beschadigd", laat een woordvoerder van de brandweer weten. En monteur van Enexis werd opgeroepen om de gasleiding af te sluiten.

Een 112-correspondent meldt dat er een explosie heeft plaatsgevonden. Of die de brand heeft veroorzaakt of een gevolg is van de brand wordt onderzocht.

Rolluik weggeblazen

"In een cirkel van enkele tientallen meters rond de zaak ligt glas", laat de 112-corresponent weten. "Ook een rolluik en een afdekkap zijn door de ontploffing een flink stuk weggeblazen."