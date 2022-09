Explosie en brand bij grillroom: politie houdt rekening met brandstichting

Bij daglicht is de schade aan de grillroom in Geldrop goed te zien (foto: René van Hoof). Bij daglicht is de schade goed te zien (foto: René van Hoof). De politie doet onderzoek naar de brand die zondagnacht woedde in Geldrop (foto: René van Hoof). Volgende Vorige 1/3 Bij daglicht is de schade aan de grillroom in Geldrop goed te zien (foto: René van Hoof).

De politie houdt er rekening mee dat de explosie en de uitslaande brand bij grillroom Side aan de Nieuwendijk in Geldrop opzettelijk zijn veroorzaakt. Buurtbewoners zijn flink geschrokken. De zaak is volledig verwoest.

De brand brak rond halfvier 's nachts uit in de keuken van de grillroom. Of de explosie door de brand werd veroorzaakt of omgekeerd, wordt onderzocht. Volgens de brandweer is in ieder geval de gasleiding beschadigd.

"Het leek alsof er een handgranaat werd gegooid."

De buurtbewoners werden wakker van de harde knal. "Het leek alsof er een handgranaat werd gegooid", laat een van hen de ochtend na de brand weten. "Het rolluik is door de explosie op de rotonde voor het gebouw terechtgekomen." Bij de brand raakte een vrouw gewond die boven de zaak woont. Zij is door de brandweer uit het appartement geholpen. In dit appartement hing volgens een 112-correspondent veel rook. Vanwege die rook had het slachtoffer moeite om uit haar huis te komen. "Het was toch wel even spannend", verzucht een van de buurtbewoners.

"Er is schade aan de appartementen."

De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de appartementen boven de grillroom. Rond vier uur 's nachts was de brand onder controle. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan. "Ik weet dat er schade is aan de appartementen boven de zaak", laat een politiewoordvoerder weten. "Hoe groot die schade is, is een vraag voor de verzekering." LEES OOK: Gewonde bij uitslaande brand met explosie in grillroom in Geldrop