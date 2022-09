Verdachten grote vechtpartij Waalwijk weer op vrije voeten

De elf jongeren die zaterdagavond in Waalwijk werden aangehouden voor een grote vechtpartij, zijn zondag weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten, aldus een woordvoerder van de politie.

De elf verdachten zijn tussen de 16 en 23 jaar oud en komen uit Den Haag en omgeving. Ze zaten vast op verdenking van openlijke geweldpleging en zijn verhoord. De politie kan vooralsnog niet zeggen waar het conflict tussen de twee groepen over ging. "Over de aanleiding kunnen we nog niks kwijt", aldus de woordvoerder.

Bij de vechtpartij op de Wederikstraat in de wijk Bloemenoord troffen agenten zaterdagavond zo'n tachtig mensen aan verdeeld over twee groepen. Meerdere mensen raakten gewond. De politie nam slag- en steekwapens in beslag.

'Confrontatie tussen hooligans'

Beelden van de vechtpartij verschenen op sociale media. Zo publiceerde het Twitteraccount Voetbal Ultras zondagmiddag beelden van de vechtpartij in Waalwijk. Zij meldden dat het om een confrontatie zou gaan tussen hooligans van RKC en ADO Den Haag.

De fans van ADO zouden naar Waalwijk zijn gereisd en de RKC-fans via sociale media op de hoogte hebben gesteld van de plannen. De politie wil niet bevestigen dat het om voetbalsupporters gaat. Volgens berichten op sociale media stak een ADO-supporter een RKC-fan met een mes in de arm.

LEES OOK: RKC-supporter in arm gestoken bij vechtpartij met 'ADO-aanhangers'